Путин подписал закон, позволяющий возбуждать уголовные дела против «иноагентов» после одного штрафа вместо двух

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении условий для возбуждения уголовных дел в отношении «иностранных агентов». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный закон вносит изменения в первую и вторую части статьи 330.1 об уклонении от обязанностей «иноагента». До сих пор привлечь человека к уголовной ответственности по этой статье можно было в том случае, если до этого его два раза в течение одного года штрафовали по административной статье 19.34 о нарушении порядка деятельности «иноагента»,

Теперь для этого достаточно одного административного протокола.

Госдума приняла соответствующий закон 25 сентября 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что необходимо защитить Россию «от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов». «Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — заявлял Володин.

Представлявший законопроект на пленарном заседании Госдумы глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявлял, что этот законопроект — 45-й принятый Госдумой в отношении «иноагентов».