Прокурор попросил назначить Сергею Фургалу 25 лет колонии по двум уголовным делам

Государственный обвинитель в ходе прений в Бабушкинском суде Москвы потребовал приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинениям в рамках его второго уголовного дела, сообщает РБК.

С учетом уже вынесенного приговора по первому делу прокурор предложил по совокупности сроков назначить Фургалу окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Второе уголовное дело против Сергея Фургала возбудили в октябре 2021 года, когда он уже полтора года находился в московском СИЗО «Лефортово». Дело касается преступлений экономического характера. По версии следствия, в 2018-2020 годах Фургал, занимая посты депутата Госдумы, а затем хабаровского губернатора, участвовал в хищении средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали — завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»). В частности, Фургал в составе преступного сообщества похитил более двух миллиардов рублей у МСП-банка и 8,7 миллиона долларов у британской компании Global Metcorp Ltd, считают следователи.

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем с 2018 года. В июле 2020 года его задержали, увезли в Москву и арестовали по обвинению в причастности к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2003-2004 годах. Фургал вину не признал. В феврале 2023 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. После задержания Фургала в Хабаровске проходили массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. Участники протестов требовали освобождения губернатора.

В декабре 2024 года суд в Хабаровске по требованию Генпрокуратуры взыскал с Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства. По версии ведомства, в период с 2007 по 2020 годы, когда Фургал был депутатом Госдумы и губернатором Хабаровского края, он получал доход от компаний, занимавшихся заготовкой и продажей лома черных металлов и изделий из него. В декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было, утверждала прокуратура.

