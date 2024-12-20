Суд по требованию Генпрокуратуры взыскал с Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей

Суд по требованию Генпрокуратуры взыскал с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, сообщают «Ведомости».

Ведомство обратилось с иском еще в июле 2024 года. Соответчиками по нему выступали компании, которые, по версии прокуратуры, приносили Фургалу незаконный доход. В основном это предприятия, связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов. Почти все из них признаны банкротами.

По словам источника издания, прокурорская проверка показала, что в период на государственной службе в 2007-2020 годах Фургал в нарушение российских законов контролировал в Дальневосточном регионе заготовку, реализацию отходов и лома черных металлов и изготовление из них новой продукции.

По версии прокуратуры, Фургал лично и через доверенных лиц, включая бывшую жену Ларису Стародубову, управлял деятельностью предприятий группы «Торэкс». Эта компания, согласно справке ФНС от декабря 2023 года получила доход, превышающий 8,5 миллиарда рублей.

При этом в декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было, следует из иска. В ведомстве сочли, что Фургал пренебрег наиболее важными мерами противодействия коррупции, к которым относится добросовестное декларирование доходов и имущества чиновников.

Сергей Фургал работал губернатором Хабаровского края в 2018-2020 годах. Его задержали в июле 2020 года, обвинив в причастности к заказным убийствам. В феврале 2023 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

После задержания Фургала в Хабаровске начались массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. Участники протестов выходили на акции в том числе с лозунгом «Я/Мы Сергей Фургал». В феврале 2024-го суд в Хабаровске объявил экстремистским «движение „Я/Мы Сергей Фургал“». При этом хабаровский активист Ростислав Смоленский, который участвовал в акциях в поддержку Фургала, говорил, что никакого «движения» не существует, а протесты были стихийными.

Сейчас в Бабушкинском суде Москвы рассматривают еще одно «экономическое» дело против Фургала. Оно связано с хищением средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали — завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»). Помимо бывшего губернатора по нему проходят еще семь сотрудников «Торэкса».

Подробности дела Фургала

Я никогда не решал вопросы так Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии. «Медуза» рассказывает об очень странных «доказательствах», на которых строилось обвинение против бывшего губернатора

Подробности дела Фургала

Я никогда не решал вопросы так Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии. «Медуза» рассказывает об очень странных «доказательствах», на которых строилось обвинение против бывшего губернатора