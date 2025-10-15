Посольство России в США передало американской конгрессвумен 350 страниц архивных документов, связанных с убийством Кеннеди

Российское посольство в Вашингтоне передало члену палаты представителей конгресса от Республиканской партии Анне Паулине Луне архивные документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

О передаче документов объемом в 350 страниц сообщила сама Анна Паулина Луна, получившая их от российского посла Александра Дарчиева. «В мой офис направляется команда экспертов, которая начнет перевод и полный анализ документов. Мы опубликуем материалы, как только это будет возможно», — написала она. По ее словам, конгресс пытался получить эти файлы еще в 90-х, но ему было отказано. Сейчас доступ к ним предоставлен «впервые в истории».

В российском посольстве подтвердили, что передали по просьбе конгрессвумен сборник архивных документов, который «официально выйдет в России в ноябре». «Это обеспечит дополнительный общественный доступ к материалам о трагических обстоятельствах убийства», — заявили в посольстве. Многие из этих документов, отметили в посольстве, были представлены советским представителем на похоронах Кеннеди Анастасом Микояном.

Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года выстрелами из винтовки, когда он ехал в открытом президентском лимузине со своей женой Жаклин Кеннеди. Расследование пришло к выводу, что в Кеннеди стрелял бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. До этого Освальд около трех лет жил в СССР. Его задержали почти сразу после убийства, а спустя два дня, когда его конвоировали полицейские, чтобы перевести в другую тюрьму, ему выстрелили в живот из толпы. Освальд умер в больнице.

Дональд Трамп после своего избрания на пост президента в 2024 году подписал распоряжение о публикации документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Большинство документов к этому моменту уже были опубликованы, но некоторые ЦРУ, Пентагон и Госдепартамент публиковать отказывались по соображениями секретности.

