Forbes составил рейтинг российских компаний с самыми большими долгами. Его возглавляет «Газпром»

Российский Forbes опубликовал компаний с самыми большими долгами. Суммарный чистый финансовый долг попавших в рейтинг компаний превышает 20,5 триллиона рублей, подсчитало издание. Все участники рейтинга, пишет Forbes, «пострадали от высокой ставки Центрального банка», у некоторых компаний сумма уплаченных процентов по кредитам и займам выросла в 2024 году в два и более раза.

Первое место занял «Газпром» с чистым долгом 6,047 триллиона рублей на конец 2024 года (5,79 триллиона рублей на середину 2025 года). На выплату процентов по кредитам компания потратила 715,4 миллиарда рублей, что на 83% больше, чем годом ранее.

На втором месте рейтинга российских компаний с самыми большими долгами «Роснефть». По подсчетам Forbes, ее чистый долг на конец 2024 года 3,6 триллиона рублей. Сколько у «Роснефти» кредитов неизвестно, компания с 2022 года не раскрывает полную отчетность. Данные о долговой нагрузке на середину 2025 года также недоступны.

На третьем месте ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с чистым долгом 2,771 триллиона рублей на конец 2024 года (3,36 триллиона рублей на середину 2025 года). Выплаты компании по кредитам за год выросли в 2,5 раза, до 323,5 миллиарда рублей.

Среди других участников рейтинга «Атомэнергопром», «Эн+ Груп» (объединяет активы «Русала»), «Норильский никель», «СИБУР» и госкомпания «Автодор».

ЦБ РФ держал ключевую ставку на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года по июнь 2025 года. Затем ставку трижды снижали, последний раз в сентябре 2025-го — до 17%.

Агентство Reuters 9 октября отмечало, что многие крупнейшие российские предприятия переводят сотрудников на сокращенный график работы, отправляют в неоплачиваемые отпуска или увольняют, чтобы сократить расходы на персонал в сложной экономической ситуации.

