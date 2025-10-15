Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС передал под видом тела одного из убитых заложников чужие останки

Экспертиза установила, что одно из тел погибших, переданных террористами ХАМАС в рамках возвращения израильских заложников, не принадлежит никому из тех, кто оставался в плену, заявили в Армии обороны Израиля.

Экспертиза проводилась в Национальном институте судебной медицины, куда привезли накануне переданные террористами четыре тела убитых заложников. Остальные три уже опознаны — это 18-летний сержант армии Тамир Нимроди, 35-летний Уриэль Барух и 53-летний Эйтан Леви.

По условиям соглашения с Израилем ХАМАС должен был вернуть всех остававшихся у него израильских заложников. 20 живых вернулись домой 13 сентября. Еще 28 заложников, остававшихся в плену, считаются погибшими. За два дня ХАМАС передал тела семерых.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что военные «не успокоятся, пока не вернут всех заложников». «Это наш моральный, национальный и еврейский долг», — сказал он.

