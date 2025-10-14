Венесуэла закрыла посольство в Норвегии после присуждения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции

Венесуэла объявила о закрытии своего посольства в Осло, сообщает BBC News. Это произошло через несколько дней после того, как Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира Марии Корино Мачадо — оппозиционному политику из Венесуэлы.

В своем заявлении власти Венесуэлы не упоминали решение присудить Нобелевскую премию мира Мачадо, заявив, что закрытие посольства стало частью реструктуризации дипломатической службы.

МИД Норвегии подтвердил, что Каракас закрыл посольство в Осло без объяснения причин.

Венесуэла также объявила, что закрывает свое посольство в Австралии и открывает новые представительства в Зимбабве и Буркина-Фасо, которых назвала «стратегическими партнерами в борьбе» против «гегемонов».

Нобелевскую премию мира присудили Мачадо 10 октября. Нобелевский комитет в Ослов объявил, что награда вручена Мачадо «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Сама Мачадо назвала эту награду «признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет стимулом «завоевать свободу». «Я посвящаю эту награду страдающему народу Венесуэлы и президенту [США Дональду] Трампу за его решительную поддержку нашего дела», — заявила она

Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году она баллотировалось на пост президента. В 2014 году была одним из лидеров протеста против правительства президента Николаса Мадуро. В 2024 году Мачадо, остающаяся в Венесуэле, но вынужденная скрываться, стала лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, которую вручает Европейский парламент.

