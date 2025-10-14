Президент Мадагаскара на фоне протестов покинул страну на французском военном самолете. Он распустил парламент, но оппозиция отказалась признавать это решение

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на фоне массовых протестов в стране, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и лидера оппозиции Ситену Рандрианасолониайко.

«Мы позвонили в аппарат президента, и они подтвердили, что он покинул страну», — сказал Рандрианасолониайко агентству. По его словам, Радзуэлина уехал из страны после того, как к протестам присоединились военные.

В обращении к нации, которое транслировалось в фейсбуке вечером 13 октября, президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну. Он объяснил это защитой своей жизни. Где именно он находится, президент не сообщил, что заявил, что «не позволит уничтожить Мадагаскар».

Дипломатический источник сообщил Reuters, что Радзуэлина отказывается уйти в отставку.

По информации агентства, Радзуэлина улетел с острова, бывшей французской колонии, на французском военном самолете, это было согласовано с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент Мадагаскара также объявил о роспуске Национальной ассамблеи — нижней палаты парламента. Рандрианасолониайко заявил, что этот указ не имеет юридической силы.

Демонстрации на Мадагаскаре начались 25 сентября. Их вдохновили «протесты поколения Z», которые в сентябре прошли в Непале и Кении. Протесты на Мадагаскаре начались из-за дефицита воды и электричества. Сейчас демонстранты требуют, чтобы президент Мадагаскара ушел в отставку, извинился за насилие против протестующих и распустил парламент и избирательную комиссию. По данным ООН, с 25 сентября в столкновениях между протестующими и силами безопасности погибло по меньшей мере 22 человека.

11 октября часть военнослужащих корпуса кадрового управления армии Мадагаскара CAPSAT присоединились к протестам. Андри Радзуэлина пришел к власти на Мадагаскаре в результате переворота в 2009 году при помощи солдат CAPSAT.

На Мадагаскаре, где средний возраст населения составляет менее 20 лет, проживает около 30 миллионов человек, три четверти которых живут в бедности, отмечает Reuters.