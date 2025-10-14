ХАМАС вернул тела еще четырех погибших израильских заложников. В секторе Газа остаются тела 20 человек

Террористическая группировка ХАМАС передала Красному Кресту четыре гроба с телами погибших израильских заложников, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сотрудники Красного Креста забрали тела погибших в городе Газа и передали представителям ЦАХАЛ, пишет The Times of Israel.

Армия обороны Израиля намерена осмотреть четыре гроба, после чего военный раввин проведет краткую церемонию. Затем останки отправят на опознание.

ХАМАС не разглашает, кого из погибших заложников вернул Израилю.

Всего в секторе Газа оставались тела 28 погибших, в том числе военного ЦАХАЛ Хадара Голдина, которого убили в августе 2014 года, его останки находятся у ХАМАС более 10 лет. Террористы вечером 13 октября передали тела четырех погибших заложников. Сейчас в секторе Газа остаются 20 тел.

ХАМАС утром 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников в рамках плана по мирному урегулированию, который предложил президент США Дональд Трамп.

Читайте также

Освобождены израильтяне, которые провели два года в заложниках у террористов в секторе Газа Трамп прилетел в Израиль принимать благодарности

Читайте также

Освобождены израильтяне, которые провели два года в заложниках у террористов в секторе Газа Трамп прилетел в Израиль принимать благодарности