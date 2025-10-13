Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии
В ночь на 13 октября украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии, сообщил глава аннексированного Крым Сергей Аксенов.
В результате атаки произошел пожар, пострадавших нет. По словам губернатора, силы ПВО сбили более 20 беспилотников.
Украинский телеграм-канал Supernova+ опубликовал видео, как утверждается, пожара в Феодосии.
Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 40 — над территорией Крыма. Еще 26 дронов сбили над Астраханской областью, 19 — над акваторией Черного моря, 14 — над Ростовской областью, два — над акваторией Азовского моря, по одному — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия.
В Ростовской области из-за падения беспилотника на частный жилой дом пострадали двое жителей города Белая Калитва, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, около полуночи дрон упал на дом, разрушив крышу, в результате начался пожар. У пострадавших осколочные ранения.