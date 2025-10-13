США, Катар, Турция и Египет подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе

Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе на мирном саммите в Шарм-эш-Шейхе 13 октября.

Президент США Дональд Трамп заявил во время церемонии, что документ «изложит множество правил, положений и многих других вещей — он очень всеобъемлющий».

На саммит приехали более 30 мировых лидеров. Среди гостей — глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас.

При этом на саммите не присутствует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу — в последний момент он отказался от участия, сославшись на праздник Симхат Тора, который начинается вечером 13 октября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил бойкотом вместе с другими мусульманскими лидерами, если к ним присоединится Нетаниягу.

Представители террористической организации ХАМАС в саммите не участвовали.

Террористическая организация ХАМАС 13 октября освободила израильских заложников, которых захватили во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Освобождение заложников, как и прекращение огня в секторе Газа, стало результатом соглашения, заключенного при посредничестве США.

