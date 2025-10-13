ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве, который якобы готовили спецслужбы Украины и «Исламское государство»

В Москве задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Минобороны РФ, объявила ФСБ.

Как утверждают силовики, преступление организовали украинские спецслужбы совместно с «главарями» террористической организации « ».

Среди задержанных — трое граждан России и уроженец одной из стран Центральной Азии, который должен был стать непосредственным исполнителем теракта. По данным спецслужбы, его завербовал «функционер ИГИЛ» Саидакбар Гуломов, причастный к убийству генерала Игоря Кириллова.

Гуломов дистанционно из Украины и стран Западной Европы руководил действиями исполнителя, передавая ему деньги и сведения об офицере, на которого готовили покушение. Украинские спецслужбы, в свою очередь, доставили взрывчатку и другие компоненты для бомбы на территорию России при помощи дронов, утверждает российская спецслужба.

«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров», — заявили в ФСБ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в декабре 2024 года в результате взрыва бомбы, заложенной на электросамокате возле жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По подозрению в убийстве был задержан Ахмад Курбонов. По данным следствия, Курбонов признался, что его завербовали украинские спецслужбы.

