MTV прекращает вещание линейки своих каналов в Великобритании и других странах Европы

Американская компания Paramount прекращает вещание линейки каналов MTV в Великобритании и ряде других европейских стран. Так, после 31 декабря 2025 года в Великобритании перестанут вещать пять каналов: TV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Останется лишь флагманский MTV HD, пишет BBC News.

По данным Broadband TV News, к концу 2025-го прекратится трансляция тематических каналов MTV и в других европейских странах, в том числе в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Польше.

Официально в Paramount пока никак не прокомментировали сообщения о прекращении вещания, но представители операторов европейских телевизионных платформ подтвердили эту информацию.

Как отмечает BBC News в сообщении о закрытии пяти каналов MTV, этот шаг отражает изменение привычек зрителей — музыкальные клипы теперь в основном смотрят на YouTube и в социальных сетях, а не на телевидении.

Вещание каналов MTV собираются свернуть не только в Европе, но и в Бразилии и Австралии, пишет BBC News, напоминая, что медиахолдинг объявлял о планах сократить расходы по всему миру на 500 миллионов долларов.

Телеканал MTV начал вещание в США в 1981 году, в Европе — в 1987 году. Британский канал MTV появился в 1997 году.

В 1998 году появился телеканал «MTV Россия». Он прекратил вещание в 2022 году после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Каким было российское MTV

25 лет назад в Россию пришел канал MTV (и ушел в 2022-м — понятно почему) Рассказываем о его главных реалити-шоу — увы, почти все оказались постановочными. Да, и даже «Тачку на прокачку»

Каким было российское MTV

25 лет назад в Россию пришел канал MTV (и ушел в 2022-м — понятно почему) Рассказываем о его главных реалити-шоу — увы, почти все оказались постановочными. Да, и даже «Тачку на прокачку»