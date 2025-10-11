Джо Байден начал новый курс лечения рака. Он проходит лучевую терапию

Бывший президент США 82-летний Джо Байден начал новый этап лечения в связи с диагностированным у него раком предстательной железы — он проходит курс лучевой терапии, сообщает NBC News.

«В рамках плана лечения президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и лечение гормонами», — объявила пресс-секретарь бывшего президента.

Ожидается, что курс лучевой терапии продлится пять недель, сообщил NBC News осведомленный источник, отметив, что это новый этап в борьбе Байдена с раком.

В мае 2025 года представители бывшего президента США Джо Байдена cообщили, что у него выявлен рак простаты с метастазами в кости. «Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить», — говорилось тогда в заявлении пресс-службы бывшего президента.

Когда именно у Байдена был диагностирован рак, его пресс-служба не уточнила, что позволило журналистам выдвигать предположения, что о заболевании стало известно еще во время президентского срока, но информацию о состоянии его здоровья скрывали.

