В Москве отменили российско-арабский саммит. Bloomberg: на него почти никто не захотел поехать. Путин: мы сами решили его перенести

Российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября в Москве, не состоится. По данным Bloomberg, встречу Владимира Путина с лидерами Лиги арабских государств (ЛАГ) пришлось отменить после того, как ключевые ее участники отказались от визита в Россию.

По состоянию на 9 октября, сообщает издание, участие в саммите подтвердили лишь некоторые политики, например, президент Сирии Ахмад аш-Шараа и глава ЛАГ Мухаммед Судани. Лидеры ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта официально не сообщили, что готовы ехать в Москву.

О планах провести саммит Кремль говорил с апреля 2025 года. Встреча Путина с лидерами стран-членов ЛАГ в таком формате должна была стать первой в истории.

Власти России, рассказал Bloomberg источник, участвовавший в подготовке встречи, рассматривали саммит как одну из важнейших внешнеполитических инициатив, призванную продемонстрировать западным лидерам, особенно президенту США Дональду Трампу, что Россия пользуется поддержкой и влиянием во всем арабском мире.

О переносе саммита было объявлено вечером в четверг, 9 октября, в сообщении о телефонном разговоре Путина с премьер-министром Ирака, действующим председателем ЛАГ Мухаммедом Судани (орфография оригинала — прим. «Медуза»):

С учетом начала активной фазы реализации Плана Президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву. Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время (которое будет дополнительно согласовано).

10 октября Путин заявил, что саммит отменили по его инициативе, чтобы «не мешать процессу» ближневосточного урегулирования.

«Если вы обратили внимание, я вчера разговаривал с премьер-министром Ирака, он сейчас возглавляет Лигу арабских государств. Мы договорились с ним, что мы перенесем нашу встречу „Россия и Лига арабских государств“, это была моя инициатива», — сказал Путин на пресс-конференции в Душанбе (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). «Я сделал это потому, что не хочу мешать процессу, который сейчас, как мы надеемся, наладился», — заявил президент РФ.

При этом Путин отметил, что процесс урегулирования на Ближнем Востоке был запущен «по инициативе и прямом участии Трампа». По словам Путина, это уже «достижение». «Если удастся довести до конца все, к чему Дональд [Трамп] стремился, все, о чем он говорил и все, что он пытается сделать, — ну, это историческое событие, это просто историческое событие», — добавил он.

Отмена в последний момент разочаровывает, говорил собеседник Bloomberg, но Кремль уверен, что его можно перенести на более позднюю дату. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 10 октября заявил, что встречу на высшем уровне могут провести в ноябре. Решение о проведении саммита, добавил он, будет приниматься «в зависимости от того, как пойдет ситуация в контексте реализации плана Трампа и так далее, и как наши арабские друзья подскажут».

