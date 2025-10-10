«Уралвагонзавод» переводит часть сотрудников, выпускающих гражданскую продукцию, на четырехдневную рабочую неделю

«Уралвагонзавод» (УВЗ) планирует перевести часть работников на четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Переход касается ограниченного количества специалистов, задействованных в гражданском сегменте. Это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции», — заявили в пресс-службе, добавив:

Переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения «Уралвагонзаводом» государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери.

Сотрудникам с вагонного производства предложено переводиться на «другие направления, обеспеченные заказами», сообщили в пресс-службе, для них, организовано переобучение новым рабочим профессиям.

«Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (выпускает танки Т-90, модернизирует Т-72), а также грузовых вагонов. Предприятие со штаб-квартирой в Нижнем Тагиле входит в госкорпорацию «Ростех». В 2021 году сообщалось, что на Уралвагонзаводе работают около 20 тысяч человек, выпускающих как гражданскую, так и военную продукцию. После начала вторжения в Украину — в 2023 и 2024 годах — УВЗ, как сообщалось, принимал на работу около пяти тысяч новых сотрудников в год.

О переходе на четырехдневную неделю ранее объявляли российские автопроизводители ВАЗ, ГАЗ и КамАЗ. Агентство Reuters 9 октября отмечало, что многие крупнейшие российские предприятия в разных отраслях переводят сотрудников на сокращенный график работы, отправляют в неоплачиваемые отпуска или увольняют, чтобы сократить расходы на персонал в сложной экономической ситуации.

Еще о влиянии войны на российскую экономику

Российская экономика в ловушке — она так сильно зависит от войны, что, если та кончится, начнется кризис. Почему так получилось? И можно ли избежать экономического коллапса? Рассуждает Александра Прокопенко (Carnegie Politika)

Еще о влиянии войны на российскую экономику

Российская экономика в ловушке — она так сильно зависит от войны, что, если та кончится, начнется кризис. Почему так получилось? И можно ли избежать экономического коллапса? Рассуждает Александра Прокопенко (Carnegie Politika)