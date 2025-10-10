«У нас заканчивается время». Павел Дуров призвал «спасти свободный интернет»

Основатель Telegram Павел Дуров в свой 41-й день рождения опубликовал пост, посвященный свободе в интернете.

«У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

По мнению основателя Telegram, «то, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в важнейший инструмент контроля».

«Некогда свободные страны вводят антиутопические меры», указал Дуров. В частности, говорится в обращении, «Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи людей за их твиты».

«Франция проводит уголовные расследования в отношении технологических лидеров, которые защищают свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал Дуров, в отношении которого французские правоохранительные органы расследуют уголовное дело.

«Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы — и которое позволило их отнять», — заявил основатель Telegram.

«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — подчеркнул он.

Павел Дуров находится под следствием и надзором во Франции. Власти страны обвиняют его в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастии в распространении хакерских программ и изображений несовершеннолетних порнографического характера, а также в отмывании денег, полученных в результате преступных действий.

Telegram неоднократно подозревали в связях с российскими спецслужбами и раскрытии данных пользователей. Руководство мессенджера, включая Дурова, эти обвинения категорически отрицает.

Читайте также

Журналисты и правозащитники обвиняют Telegram в связях с ФСБ и раскрытии данных пользователей. В мессенджере теперь и правда опасно общаться? Что пишут о новых рисках эксперты по кибербезопасности

Читайте также

Журналисты и правозащитники обвиняют Telegram в связях с ФСБ и раскрытии данных пользователей. В мессенджере теперь и правда опасно общаться? Что пишут о новых рисках эксперты по кибербезопасности