«У нас заканчивается время». Павел Дуров призвал «спасти свободный интернет»
Основатель Telegram Павел Дуров в свой 41-й день рождения опубликовал пост, посвященный свободе в интернете.
«У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами», — написал Дуров в своем телеграм-канале.
По мнению основателя Telegram, «то, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в важнейший инструмент контроля».
«Некогда свободные страны вводят антиутопические меры», указал Дуров. В частности, говорится в обращении, «Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи людей за их твиты».
«Франция проводит уголовные расследования в отношении технологических лидеров, которые защищают свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал Дуров, в отношении которого французские правоохранительные органы расследуют уголовное дело.
«Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы — и которое позволило их отнять», — заявил основатель Telegram.
«Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — подчеркнул он.
Павел Дуров находится под следствием и надзором во Франции. Власти страны обвиняют его в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастии в распространении хакерских программ и изображений несовершеннолетних порнографического характера, а также в отмывании денег, полученных в результате преступных действий.
Telegram неоднократно подозревали в связях с российскими спецслужбами и раскрытии данных пользователей. Руководство мессенджера, включая Дурова, эти обвинения категорически отрицает.