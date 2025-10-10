Суд арестовал имущество зампреда «Яблока» Максима Круглова, обвиняемого в «фейках» про армию

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал имущество заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, обвиняемого в распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Какие именно активы арестованы, не уточняется.

Адвокат Круглова Наталия Тихонова говорила, что обычно следствие не требует арестовать имущество обвиняемых по делам о «фейках».

«Я бы не сказала, что это повсеместная практика. При том, что Максим Сергеевич не является представителем бизнеса, не миллиардер, не имеет каких-то запредельных доходов и тому подобное», — отмечала адвокат.

Круглова задержали 1 октября в Санкт-Петербурге, на следующий день его отправили в СИЗО. Поводом для уголовного дела о «фейках» стали два поста в телеграм-канале политика. Один был посвящен Буче, в другом политик со ссылкой на данные ООН писал о мирных украинцах, погибших в ходе российского вторжения. Круглов вину не признает.

Максим Круглов — заместитель председателя «Яблока», он возглавлял фракцию партию в Мосгордуме в 2019 — 2024 годах. Круглов преподает сравнительную политологию в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).