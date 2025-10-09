Следствие потребовало арестовать имущество зампреда «Яблока» Максима Круглова

Следственный комитет попросил суд арестовать имущество заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, обвиняемого в распространении «фейков» об армии РФ, сообщает ТАСС.

Ходатайство об этом поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Какие именно активы требует арестовать следствие, неизвестно.

«Совершенно в его случае даже не ожидаемая ситуация», — заявила РБК адвокат Наталия Тихонова, отметив, что пока не знакома с причинами подобной просьбы следствия.

В комментарии телеграм-каналу «Слово защите» Тихонова отметила, что следствие обычно не требует арестовать имущество обвиняемых по делам о «фейках»:

Я бы не сказала, что это повсеместная практика. При том, что Максим Сергеевич не является представителем бизнеса, не миллиардер, не имеет каких-то запредельных доходов и тому подобное. Завтра буду знакомиться с материалом в суде — будет видно, что же хочет следствие по этому вопросу. Само собой будем возражать.

Максим Круглов возглавлял фракцию «Яблока» в Мосгордуме в 2019 — 2024 годах. Он занимает пост заместителя председателя партии с декабря 2023-го. Кроме того, Круглов — кандидат политических наук. Он преподает сравнительную политологию в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).

Круглова задержали 1 октября в Петербурге и увезли на допрос в Москву. В квартире политика провели обыск. На следующий день суд арестовал зампреда «Яблока» по делу о «фейках» об армии России.

Поводом для преследования стали два поста в телеграм-канале Круглова об Украине. Один был посвящен убийствам мирных жителей Бучи, в другом политик со ссылкой на данные ООН писал о мирных украинцах, погибших в ходе российского вторжения. Круглов на допросе сказал, что не помнит, публиковал ли он эти посты, поэтому вину не признает.