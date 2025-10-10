Пользователям телеграма отправили срочное уведомление о «конце свободного интернета». Оно ведет на пост Павла Дурова

У пользователей телеграма появилось уведомление с предупреждением о «конце свободного интернета», обратили внимание журналист Олег Кашин и издание The Insider.

Оно появляется над всеми каналами и чатами пользователя. В нем написано: «Конец свободного интернета. Интернет становится инструментом контроля».

Уведомление ведет на пост основателя мессенджера Павла Дурова, опубликованный им утром 10 октября. Как утверждает The Insider, такие сообщения появились у пользователей в аккаунтах с литовскими, чешскими и польскими номерами.

Обновление. Изначально The Insider утверждал, уведомление появилось у пользователей из России, но через некоторое время удалил эту информацию. Телеграм-канал «ЗаТелеком» провел опрос, из которого следует, что пользователи в России не видели такого уведомления — в основном его получили те, кто находятся за границей.

В своем посте утром 10 октября Дуров написал: «У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами». По его мнению, «то, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в важнейший инструмент контроля». Он считает, что «некогда свободные страны вводят антиутопические меры». В качестве примера он привел Германию, Великобританию и Францию.