Льва Шлосберга снова отправили под домашний арест

Псковский областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры и снова отправил под домашний арест заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Об этом сообщило псковское отделение партии.

«Политик вернется под домашний арест. Постановление будет обжаловано», — говорится в посте.

7 октября Псковский городской суд изменил меру пресечения Шлосбергу, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Шлосберга обвиняют в повторной «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК РФ), он находился под домашним арестом с 11 июня 2025 года. Поводом для уголовного дела стало выложенное в «Одноклассниках» видео с дебатами о войне в Украине между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым, которые проходили на канале «Живой гвоздь». На дебатах политик отстаивал позицию о необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной.

Лев Шлосберг публично выступает против российско-украинской войны и остается в России. Он внесен в реестр «иностранных агентов». В начале октября 2024 года стало известно, что против Шлосберга возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента».