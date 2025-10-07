Льва Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста

Псковский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосберг. Политику заменили домашний арест на запрет определенных действий, передает пресс-служба псковского отделения партии.

Шлосберг находился под домашним арестом с 11 июня 2025 года.

Информацию об изменении меры пресечения с домашнего арест на запрет определенных действий подтвердили ТАСС в пресс-службе судов Псковской области.

Утром 7 октября пресс-служба судов Псковской области опубликовала пост, в котором говорилось, что Шлосбергу продлили домашний, хотя заседание суда еще продолжалось.

Шлосберга обвиняют в повторной «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК РФ). Утром 10 июня в квартире Шлосберга, а также дома у 96-летнего отца политика Марка Шлосберга прошли обыски. После этого политика задержали.

Поводом для уголовного дела стало выложенное в «Одноклассниках» видео с дебатами о войне в Украине между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым, которые проходили на канале «Живой гвоздь». На дебатах политик отстаивал позицию о необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной. По версии следствия, Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ», опубликовав видео в соцсети. Политик настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует страницу в «Одноклассниках».

Лев Шлосберг публично выступает против российско-украинской войны и остается в России. В 2022 и 2024 годах политику трижды назначали штрафы по административной статье о «дискредитации» армии.

В начале октября 2024 года стало известно, что против Шлосберга возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

