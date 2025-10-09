Родственники белорусской политзаключенной Марии Колесниковой получили от нее первое за два с половиной года письмо. Цитаты из него опубликованы в инстаграме Колесниковой.

«Я особенно часто думаю о том, как нам с Танечкой повезло быть вашими и мамиными дочерьми (Колесникова обращается к своему отцу — прим. „Медузы“). С самого рождения вы окружили нас такой любовью, о которой только мечтать можно! Вы дарили нам с Танечкой друг дружку и научили нас любить и дружить.

Каждое утро гляжу в утреннее, а вечером в звездное небо, вспоминаю вас и всех крепко-крепко мысленно обнимаю! И всегда чувствую вашу любовь и заботу, которые меня защищают и вселяют уверенность, что мы выдержим все. Время нашей встречи неумолимо приближается — и это будет самый счастливый день», — пишет Колесникова.

Мария Колесникова перед выборами президента Беларуси 2020 года стала одним из лидеров белорусской оппозиции. Ее задержали 7 сентября того же года. Колесникову попытались силой вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт на границе. Суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения по делу о попытке «захвата власти».

С февраля 2023 года родственники политзаключенной не получали от нее писем. Обрывочные сведения о состоянии Колесниковой доходили до них только от других людей, которые находились с ней в одной колонии и вышли на свободу. В ноябре 2024 года отцу Колесниковой позволили с ней встретиться. Встреча произошла в тюремной больнице гомельской колонии № 4, на ней присутствовал бывший главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta .