«Роскомсвобода» прекратила работу

Проект «Роскомсвобода», который отслеживает блокировки в России, остановил свою деятельность с начала сентября, сообщил его руководитель Артем Козлюк.

Сам Козлюк объявил, что уходит с должности руководителя «Роскомсвободы» «и из нее в целом, а также из общественной и медийной деятельности».

«Да и сама „Роскомсвобода“, как вы заметили, скажем так, растворилась. У нее нет деятельности с начала сентября по ряду обстоятельств. Человеческие ресурсы закончились», — добавил он.

По словам Козлюка, «в текущих обстоятельствах» проект больше не может продолжать работать так, как делал это последние 13 лет.

«Мы были первыми, кто встал на защиту цифровых прав в России, осуществляли данную общественную работу сразу во многих направлениях — просветительском, юридическом, техническом и медийном. Были и общественные кампании, и мероприятия, и хакатоны. Были (и есть) вы — наше сообщество и поддержка. Спасибо большое вам за неравнодушие и вовлеченность! <…> Ваши знания остаются вместе с вами. Их не отнять», — заявил Артем Козлюк.

Проект «Роскомсвобода» появился 1 ноября 2012 года. В этот же день в России начал работать Единый реестр запрещенных сайтов. Название проекта «было выбрано, как стилистическое противопоставление» Роскомнадзору, который ведет этот реестр, говорится на сайте «Роскомсвободы».

Минюст объявил «Роскомсвободу» «иностранным агентом» в декабре 2022 года.

