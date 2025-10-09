Путин на встрече с Алиевым признал: пассажирский самолет авиакомпании AZAL был сбит российскими ракетами

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым рассказал, как был сбит пассажирский самолет авиакомпании AZAL, потерпевший в декабре 2024 года.

Путин утверждает, что причины катастрофы связаны с тем, что в небе находился украинский беспилотник. По его словам, российская система ПВО выпустила две ракеты: они не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. В лайнер попали не поражающие элементы ракеты, а, скорее всего, «обломки», добавил Путин.

Президент России заявил, что уже приносил извинения за то, что «трагедия» с самолетом произошла в небе над Россией. Он вновь выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе, добавив, что Россия оказывает содействие в расследовании причин крушения. «Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц», — добавил Путин.

