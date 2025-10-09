Писателя и историка русской кухни Павла Сюткина отправили в СИЗО. Его обвиняют в распространении «фейков» про армию

Черемушкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО писателя и историка русской кухни Павла Сюткина, задержанного по обвинению в распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает пресс-служба московских судов.

Сюткина арестовали по ходатайству следствия на два месяца. Его задержали накануне, 8 октября. Поводом для возбуждения дела против него стали посты в его телеграм-канале, которые, по версии следствия, содержали «заведомо ложную информацию» о действиях российских вооруженных сил в Украине.

Павел Сюткин вместе с женой Ольгой Сюткиной — авторы нескольких книг об истории русской и советской кулинарии и гастрономии (среди них — «Непридуманная история русской кухни» и «CCCP CookBook: True Stories of Soviet Cuisine»). Сюткин регулярно выступал в роли эксперта в программах о кулинарии на телевидении и радио. Павел и Ольга Сюткины ведут телеграм-канал «Русская кухня: история», на который подписаны более трех тысяч человек. Как отмечает издание «Осторожно, новости», на Сюткина ранее писали публичные доносы различные Z-активисты.