На писателя Павла Сюткина завели уголовное дело о «фейках» об армии

Следственный комитет объявил о задержании писателя, историка русской кухни Павла Сюткина. В отношении него возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет).

Как утверждает следствие, Сюткин размещал в своем телеграм-канале «публикации, которые согласно психолого-лингвистическим исследованиям содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил РФ против мирного населения Украины».

Писателя доставили на допрос в подразделение СК по Москве. «В скором времени ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Павел Сюткин вместе с женой Ольгой Сюткиной — авторы нескольких книг об истории русской и советской кулинарии и гастрономии (среди них — «Непридуманная история русской кухни» и «CCCP CookBook: True Stories of Soviet Cuisine»). Сюткин регулярно выступал в роли эксперта в программах о кулинарии на телевидении и радио. Павел и Ольга Сюткины ведут телеграм-канал «Русская кухня: история», на который подписаны более трех тысяч человек. Как отмечает издание «Осторожно, новости», на Сюткина ранее писали публичные доносы различные Z-активисты.