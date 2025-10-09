Генеральный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль заявил, что кредитная организация не оставляет попытки продать свои активы в России, сообщает Reuters.

«Если бы список [потенциальных покупателей] закончился, мы так бы и сказали», — сказал Штробль на встрече с журналистами. «Мы не сдаемся», — подчеркнул он.

Глава RBI также сообщил, что банк рассчитывает получить замороженные акции строительной компании Strabag, частью которой владел Олег Дерипаска. Австрия предлагает включить передачу RBI этих акций в очередной пакет санкций. Предполагается, что это компенсирует штраф в 2 миллиарда евро, который на кредитную организацию наложил российский суд по иску о срыве продажи доли в австрийской Strabag.

«Посмотрим, получит ли это необходимую политическую поддержку в ЕС», — сказал Штробль. У банка, добавил он, остается возможность обратиться в суд, который встанет на его сторону, уверен глава RBI.

В начале октября Reuters со ссылкой на источники сообщал, что власти РФ блокируют продажу российского бизнеса Raiffeisen Bank International. Продажа возможна лишь с одобрения российских властей, но Москва желает сохранить банк в России как канал для расчетов с западными странами, прежде всего с Европой, говорили собеседники агентства. Райффайзенбанк, напоминал Reuters на данный момент является крупнейшим в России банком, который не попал под санкции.

