Депутата «Альтернативы для Германии» исключили из фракции из-за участия в съезде ультраправых движений в России

Партия «Альтернатива для Германии» исключила из своей фракции депутата земельного парламента Гамбурга Роберта Риша после того, как его заметили на фотографиях с конференции ультраправых движений в Петербурге.

Международная встреча участников ультраправых организаций состоялась в Мариинском дворце 12 сентября. Ее организовали российские движения, как минимум одно из которых финансирует основатель консервативного телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Он назвал встречу учредительной конференцией «международной лиги антиглобалистов „Паладины“».

Роберт Риш не афишировал свое участие в мероприятии, но «Радио Свобода» нашла его на фотографиях со съезда. Партии он объяснил свое отсутствие на заседании фракции, которое проходило в одно время со съездом в РФ, «личными причинами».

«Альтернатива для Германии» (АдГ) решила, что конференция в Петербурге «имела антидемократическую направленность», а Риш нарушил внутренние правила, касающиеся поездок за границу и взаимодействия с лоббистами, пишет T-online.

Риш отверг обвинения, заявив, что не участвовал в съезде, а только сопровождал свою бывшую коллегу по фракции Ольгу Петерсен, у которой 12 сентября был день рождения. По словам депутата, он не знал, куда именно направляется, и не может нести ответственность за то, «с кем оказался в одном помещении».

Глава гамбургского отделения АдГ Дирк Нокеман заявил, что депутат «ввел партию в заблуждение» и не проявил раскаяния, когда его уличили в этом. «Мы не позволим себя обманывать и реагируем с должной решительностью», — добавил он.

Исполнительный комитет партии начал внутреннее разбирательство против Риша. Его могут исключить из АдГ.

