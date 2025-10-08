ВС РФ нанесли удары по Черниговской и Днепропетровской областям Украины. Повреждены объекты энергетики и железная дорога

Российские дроны в ночь на 8 октября нанесли удары по Черниговской и Днепропетровской областям Украины.

В Черниговской области были атакованы объекты железной дороги. В результате удара повреждены пути по маршруту Нежин — Киев. Также был атакован энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения. В Прилуках Черниговской области из-за удара дрона возник пожар на нефтебазе, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

В Днепропетровской области под ударами оказались Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы, сообщил глава региона Сергей Лысак. Пострадали пять человек. Разрушена инфраструктура, повреждены жилые дома.

Украинская энергокомпания ДТЭК сообщила об атаке беспилотников по одной из своих ТЭС. В результате удара было «серьезно повреждено оборудование ТЭС», ранены два человека, говорится в сообщении ДТЭК. Где находится ТЭС, не уточняется.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что РФ в ночь на 8 октября запустила по Украине 183 беспилотника разных типов, 154 из них удалось обезвредить.

