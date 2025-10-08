В Свердловской области эвакуировали сотрудников заводов и ограничили мобильный интернет из-за угрозы атаки беспилотников

В Свердловской области 8 октября были эвакуированы сотрудники нескольких предприятий из-за угрозы атаки беспилотников. Местные СМИ сообщали об эвакуации на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) и машиностроительном заводе имени М.И. Калинина (МЗИК).

В правительстве Свердловской области подтвердили эвакуацию. В сообщении, опубликованном телеграм-каналом антитеррористической комиссии «Антитеррор-Урал», говорится:

Ряд предприятий Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. На каждом производстве утвержден собственный алгоритм действий для соответствующих ситуаций.

«В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета», — сообщил «Антитеррор-Урал». Пресс-служба оператора «Мотив» сообщила «Коммерсанту», что компания получила предписание ограничить доступ в интернет в Екатеринбурге из-за угрозы атаки БПЛА, которое было исполнено.

Сотрудники УЗГА так описали E1.Ru происходившее на заводе утром 8 октября: «Нам по телефонам звонили, даже не было общей тревоги, которая обычно включается. Тут нам сразу сказали: „Собирайтесь, сегодня вы уже не вернетесь“. Все ворота открылись, всех вывели». «Весь завод УЗГА эвакуировали, развезли всех домой, не объяснив причины», — сказал изданию еще один сотрудник.

Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (МЗИК) — одно из крупнейших в России предприятия военно-промышленного комплекса, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) также выполняет оборонные заказы.

Украинские дроны неоднократно наносили удары по объектам, находящимся в сотнях километрах от границы с Россией. Одним из самых известных случаев таких ударов стала проведенная СБУ операция «Паутина», в ходе которой дроны, спрятанные в фурах, атаковали военные аэродромы в четырех регионах России.

