В Белгородской области три человека погибли в результате ракетного удара

Украинские военные нанесли ракетный удар по Шебекинскому округу Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате удара, по его данным, частично разрушено здание социального объекта в поселке Маслова Пристань. По предварительным данным, три человека погибли, один получил ранения.

«На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов. Под завалами могут быть люди», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Телеграм-каналы Mash и Shot утверждают, что под удар попал физкультурно-оздоровительный комплекс. Погибшие, по их данным, сотрудники спорткомплекса.

