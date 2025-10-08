Подруга рэпера Vacio сообщила, что он попал в реанимацию в Париже. По некоторым данным, это произошло еще в марте

Рэпер Vacio (Николай Васильев), получивший известность после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, госпитализирован в Париже, сообщила 8 октября в инстаграме его подруга, блогер .

По ее словам, рэпер «упал сквозь стеклянную крышу примерно с трех этажей вниз». Он находится в реанимации в тяжелом состоянии и с серьезными травмами. Блогер заявила, что это произошло «вчера ночью». Другие источники не подтверждали эту информацию.

Bimbaclaat опубликовала фотографии и видеозапись, снятые после случившегося. На одном снимке на полу лежит человек в спасательном одеяле. На видео человека на носилках погружают в машину скорой помощи. На еще одной фотографии на носилках лежит мужчина, внешне похожий на Николая Васильева.

Блогер сообщила, что у Васильева нет страховки, поэтому его друзья намерены объявить сбор средств, чтобы покрыть расходы на лечение.

По предварительным данным, как пишет телеграм-канал Mash, рэпер мог получить травмы во время съемки клипа.

В то же время продюсер Василий Конад заявил, что рэпер «действительно упал с крыши, но это произошло еще в марте». Он опубликовал видео, на котором видно, как некий человек падает сквозь крышу. Конад связал появившиеся сообщения о госпитализации с готовящимся выходом «прощального альбома» рэпера.

В переписке Конада можно разглядеть дату, когда у него появились эти видео — 28 марта, отмечает «Медиазона».

Рэпер Vacio в декабре 2023 года участвовал в так называемой голой вечеринке, которую организовала Настя Ивлеева. Он появился на встрече, проходившей в баре «Мутабор» в Москве, в одном носке, надетом на гениталии. После этого музыканта, как и других гостей вечеринки, начали преследовать: ему несколько раз назначали административный арест, а также штрафовали. После освобождения из-под ареста в январе ему вручили повестку в военкомат. Вскоре после этого Vacio уехал из России.

Читайте также

Дед съел нас всех Денис Бояринов рассказывает, почему случай рэпера Vacio (из-за «голой вечеринки» он отправится в армию) — поворотный момент в отношениях российской власти с двадцатилетними

Читайте также

Дед съел нас всех Денис Бояринов рассказывает, почему случай рэпера Vacio (из-за «голой вечеринки» он отправится в армию) — поворотный момент в отношениях российской власти с двадцатилетними