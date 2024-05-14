Рэпер Vacio уехал из России. После «голой вечеринки» ему вручили повестку в военкомат

Рэпер Vacio (Николай Васильев), которому после «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор» вручили повестку в военкомат, уехал из России. Об этом в своем телеграм-канале рассказала коллега музыканта по проекту «Я» Яна Джалю. Эту информацию изданию «Подъем» подтвердил бывший менеджер артиста.

«Мне и всей моей команде очень жаль — Коля свалил из страны. И Vacio больше не существует», — написала Джалю. Она утверждает, что Vacio уехал из страны, не предупредив ее об отъезде. По словам Джалю, перед этим музыкант жаловался ей, что на него «оказывают давление». «СтарХит» пишет, что Васильев сейчас находится в США.

Бывший менеджер артиста подтвердил информацию об отъезде музыканта. «Николай действительно уехал. Насколько я знаю, он переехал в другую страну. С чем связано решение, я не могу ответить», — сказал собеседник «Подъема». Он также добавил, что повестка в военкомат была выписана на 13 мая.

Адвокат Vacio Роман Попов заявил RTVI, что ничего не знает об отъезде своего подзащитного из России. «Мне об этом ничего не известно, Николай не ставил меня в известность», — сказал адвокат.

Рэпер Vacio был одним из участников «голой вечеринки», которую организовала Настя Ивлеева. На мероприятии он появился в одном носке, надетом на гениталии. После вечеринки музыканта арестовали на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ». После освобождения его повторно задержали по той же статье, обосновав это тем, что он ругался матом на выходе из ОВД. Тогда суд назначил Vacio еще десять суток ареста, а позднее ему вручили повестку в военкомат. В конце января адвокат Роман Попов сообщил, что его подзащитного призовут в армию весной 2024 года.

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