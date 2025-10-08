Офис Тихановской в Вильнюсе приостановил работу из-за решения властей Литвы ослабить охрану политика

Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Литве временно приостановил работу из-за решения Литвы понизить уровень физической охраны политика, сообщает LRT.

Советник Тихановской Денис Кучинскис заявил, что власти Литвы уведомили о своем решении в последний момент. «1 октября нас проинформировали о планируемых изменениях в обеспечении безопасности Тихановской в Литве. Нам бы хотелось, чтобы об этом решении было сообщено заранее. Так как времени на предупреждение было очень мало, мы не успели адаптировать работу офиса к этим изменениям. Из-за этого пришлось временно приостановить деятельность», — сказал Кучинскис.

При этом, добавил он, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заверил, что никаких изменений статуса Светланы Тихановской не планируется — ее положение как гостя Литовского государства отражает статус де-факто избранного лидера Беларуси.

Советник Тихановской отметил, что офис белорусского политика «серьезно обеспокоен продолжающимися и новыми угрозами». «Мы доверяем и уважаем профессионализм литовских служб безопасности и разведки. Но мы подчеркиваем: безопасность — это не роскошь, а вопрос выживания. Охрана Тихановской и ее команды — не только жизненно важна для их личной безопасности, но и для стабильной работы Белорусского демократического представительства за рубежом», — цитирует его слова LRT.

Власти Литвы 7 октября объявили, что решили понизить уровень физической охраны лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Решение, по данным литовских СМИ, вступило в силу с 1 октября. Что именно изменилось в охране Тихановской, власти Литвы не раскрывают. Тихановской обеспечивали круглосуточную охрану с 2020 года, когда она вынужденно покинула Беларусь и приехала в Литву после участия в выборах президента, завершившихся массовыми протестами. По данным СМИ, ранее охраной Тихановской занималась Служба охраны руководства Литвы. Теперь эти функции возложены на Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.