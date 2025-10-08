Квартиру Сергея Фургала во Владивостоке выставили на торги

Квартиру бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке выставили на торги, сообщается в бюллетене «Государственное имущество» на сайте Росимущества.

Начальная цена квартиры на улице Басаргина составляет 20,1 миллиона рублей. Площадь квартиры составляет 76,9 квадратных метра.

В описании лота говорится, что основанием для реализации имущества стало постановление судебного пристава-исполнителя по Приморскому краю. В квартире зарегистрирован один человек, задолженность по коммунальным платежам в ней превышает 132 тысяч рублей.

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем с 2018 года. В июле 2020 года его задержали, увезли в Москву и арестовали по по обвинению в причастности к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2003-2004 годах. Фургал вину не признал. В феврале 2023 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. После задержания Фургала в Хабаровске проходили массовые протесты, продолжавшиеся несколько месяцев. Участники протестов требовали освобождения губернатора.

В декабре 2024 года суд в Хабаровске по требованию Генпрокуратуры взыскал Сергея Фургала 8,5 миллиарда рублей в пользу государства. По версии ведомства, в период с 2007 по 2020 годы, когда Фургал был депутатом Госдумы и губернатором Хабаровского края, он получал доход от компаний, занимавшихся заготовкой и продажей лома черных металлов и изделий из него. В декларациях о доходах с предпринимательской деятельности сведений об этом не было, утверждала прокуратура.

В Бабушкинском суде Москвы рассматривается еще одно дело против Фургала. Оно связано с хищением средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали — завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»).

