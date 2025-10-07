РИА Новости: блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, подала заявление о банкротстве

Налоговая инспекция направила в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налогового органа.

Александра Митрошина начала вести блог в инстаграме в 2011 году, сейчас у нее 2,6 миллиона подписчиков. Она рассказывала о фитнесе и питании, запускала курсы по раскрутке соцсетей. С 2022 года она жила в Дубае.

В 2023 году Следственный комитет возбудил против блогера дело об уклонении от уплаты налогов. Позже Митрошина рассказала, что полностью погасила долг в размере 127 миллионов рублей.

В марте 2025 года Митрошину задержали в аэропорту Сочи. Ей предъявили новое обвинение в отмывании средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). По версии следствия, она легализовала более 127 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, через покупку недвижимости в Москве. На допросе Митрошина признала вину в полном объеме, сообщал СК. Блогеру назначили домашний арест.

