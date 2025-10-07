Нобелевский комитет не смог дозвониться до лауреата премии по медицине. Он ушел в поход без средств связи и «живет лучшую жизнь»

Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии в области физиологии и медицины Фредом Рамсделлом, так как он «живет лучшую жизнь вдали от цивилизации». Об этом рассказал AFP соучредитель лаборатории Sonoma Biotherapeutics, в которой работает Рамсделл, и друг ученого Джеффри Блюстоун.

Лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины были объявлены 6 октября. Ими стали Мэри Бранков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Они получили награду «за исследование периферической иммунологической толерантности».

Однако комитет не смог связаться с Рамсделлом и сообщить ему эту новость, так как тот путешествует по штату Айдахо и придерживается «цифровой детоксикации».

«Я сам пытался с ним связаться. Думаю, он путешествует с рюкзаком по сельской местности в Айдахо», — рассказал Блюстоун.

AFP пишет, что Нобелевский комитет также столкнулся с проблемой, когда пытался связаться с Мэри Бранков — так как она живет на Западном побережье США и разница во времени со Стокгольмом составляет девять часов.

«Я попросил их [Рамсделла и Бранков] перезвонить, если будет возможность», — рассказал на пресс-конференции секретарь Нобелевского комитета Томас Перлман.