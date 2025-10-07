В Нижегородской области обломки сбитых беспилотников ночью 7 октября упали на территории одного из предприятий в городе Дзержинск, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано», — добавил он. Также, по словам главы региона, обломки дронов повредили в Дзержинске нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей.

О каком предприятии идет речь, неясно. 6 октября украинские беспилотники атаковали в Дзержинске завод имени Свердлова, где производят взрывчатку. Об этом сообщали телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей, а также Генштаб ВСУ. Местные власти утверждали, что промышленные объекты города в результате атаки повреждены не были.

В одном из муниципалитетов Воронежской области обломки сбитого беспилотника повредили остекление и сети котельной, сообщил глава региона Александр Гусев.

В Старом Осколе Белгородской области, заявили местные власти, обломки беспилотников повредили окна в 15 квартирах и 20 автомобилей. Около тысячи человек в четырех населенных пунктах области остаются без света после ракетного удара по ТЭЦ 6 октября.

Минобороны РФ отчиталось, что российские ПВО с вечера 6 октября и к утру 7-го перехватили или уничтожили 209 украинских беспилотников над регионами России.