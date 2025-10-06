В Белгороде украинские ракеты ударили по ТЭЦ. В городе вновь перебои с подачей электричества

По белгородской ТЭЦ «Луч» 6 октября был нанесен ракетный удар. Фото и видео обстрела теплоэлектростанции публикует, в числе прочих, местное издание «Пепел».

Телеграм-канал Shot утверждает, что удар по ТЭЦ был нанесен украинскими военными из системы залпового огня HIMARS.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем. «Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела… Герой!» — написал Гладков в своем телеграм-канале. Еще один человек, по словам губернатора, госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Из-за ракетного удара, сообщил Гладков «на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством». Все аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия, добавил он, не став уточнять подробности.

Объекты энергетической инфраструктуры в Белгородской области за последние несколько дней неоднократно подвергались ударам. В результате одного из ударов были частично обесточены 24 населенных пункта, в том числе Белгород. Отключение затронуло 40 тысяч человек, к утру 6 октября без света в регионе оставались 5400 человек.