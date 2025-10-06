Минобороны РФ объявило о 250 беспилотниках, сбитых над Россией. В Белгородской области из-за атаки дронов без света остаются более 5000 человек

На территорией России в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 251 украинский беспилотник, отчиталось Минобороны РФ утром 6 октября.

Над Черным морем, объявили российские военные, был сбит 61 дрон, над аннексированным Крымом — 40 беспилотников. 34 дрона были уничтожены над Курской областью, 30 — над Белгородской, 20 — над Нижегородской.

В Белгородской области, по заявлению властей, дроны атаковали объекты энергетики, были частично обесточены 24 населенных пункта, в том числе Белгород. Отключение затронуло 40 тысяч человек, к утру 6 октября без света в регионе оставались 5400 человек.

Российские и украинские телеграм-каналы сообщили, что дроны также атаковали ТЭЦ в Клинцах Брянской области. Удары также был нанесены по Феодосии в Крыму (вероятная цель — нефтебаза) и Дзержинску Нижегородской области (цель — завод Свердлова, производящий взрывчатку).