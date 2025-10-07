Глава Якутии решил переписать конституцию. В республике урежут права граждан на образование и самоуправление

Глава Якутии Айсен Николаев предложил изменить конституцию республики — в частности, статьи, касающиеся сфер образования и местного самоуправления.

Поправки в закон, внесенные Николаевым, уже одобрила Конституционная комиссия (бывший Конституционный суд) Якутии. 10 октября в парламенте региона — Государственном собрании (Ил Тумэн) — пройдут публичные слушания о проекте конституционного закона, говорится на сайте собрания.

Предлагаемые поправки подробно разобрал местный журналист Виталий Обедин. На его пост обратило внимание издание «7×7».

Согласно анализу журналиста, конституционные изменения значительно сократят социальные гарантии граждан и усилят власть главы Якутии.

В частности, из основного закона уберут гарантии на бесплатное среднее профессиональное образование и норму о том, что родители обязаны обеспечить ребенку обучение в старших классах.

Кроме того, изменится понятие местного самоуправления. Его заменят размытым определением «формы самоорганизации», ограниченной «пределами полномочий, предусмотренными законодательством». Из статьи об осуществлении местного самоуправления уберут упоминание выборных должностных лиц. Также поправки предполагают, что муниципалитеты лишатся права распоряжаться финансами, владеть имуществом и назначать референдумы.

Что касается главы Якутии, из его полномочий исключат обязанность взаимодействовать с общественными организациями. Также его наделят правом не только сохранять, но и торговать запасом драгоценных металлов и камней из Госхранилища республики.

По мнению Обедина, эти изменения в конституцию приведут к реформе самоуправления, которая упразднит прямые выборы мэров. Городская дума Якутска уже поддержала законопроект об их отмене.

«Это откровенно антинародный проект документа, направленный на централизацию и усиление персональной власти главы Якутии. Ничего общего с интересами населения он не имеет, поскольку максимально отстраняет это самое население не только от принятия решения, но и от контроля за местной властью», — пишет журналист.