WSJ: в Украине создали секретную сеть батарей для сохранения электричества во время российских обстрелов

В Украине разместили сеть аккумуляторов американского производства, которые, как ожидается, должны помочь украинской энергетике пережить зиму под российскими атаками, пишет The Wall Street Journal.

Общая мощность размещенных аккумуляторов составляет 200 мегаватт и позволяет в течение двух часов обеспечивать энергией примерно 600 тысяч домов. По словам руководителя направления установок энергонакопления компании ДТЭК Вадима Уткина, это позволит инженерам восстановить энергоснабжение после обстрела и предотвратить блэкаут.

«Системы батарей призваны затыкать дыры и стабилизировать подачу энергии в Украине, предоставляя альтернативный источник питания, даже если основная сеть подвергнется атаке», — пишет The Wall Street Journal.

Шесть так называемых «парков» с аккумуляторами расположены в Киеве и Днепропетровской области. Они представляют собой ряд белых блоков высотой около 2,5 метра. Точное месторасположение «батарейных парков» держится в секрете, чтобы не сделать их мишенью ударов. Также засекречено то, как они защищены, в том числе какие средства ПВО для этого используются.

Как отмечает WSJ, преимущество аккумуляторов заключается в их модульности — каждый блок можно отключить и заменить на новый, не затрагивая остальные.

В июле 2025 года ДТЭК объявила, что совместно с американской компанией Fluence начала запуск «масштабного проекта систем накопления энергии» общей мощностью 200 мегаватт. Тогда сообщалось, что в рамках проекта планируется установить 698 модулей с батареями. Как пишет WSJ, стоимость программы установки батарей составила 140 миллионов долларов.

Отключения электричества в Киеве прошлой зимой

Российские войска наносят удары по энергосистеме Украины. В Киеве экстренные отключения электричества. Фотографии

Отключения электричества в Киеве прошлой зимой

Российские войска наносят удары по энергосистеме Украины. В Киеве экстренные отключения электричества. Фотографии