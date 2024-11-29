Российские войска наносят удары по энергосистеме Украины. В Киеве экстренные отключения электричества. Фотографии

Российские войска в ночь на 28 ноября атаковали ракетами и дронами энергосистему Украины. По данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили три зенитные управляемые ракеты С-300, 57 крылатых ракет Х-101, 28 крылатых ракет «Калибр», три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 97 беспилотников. Удары, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории страны. «Укрэнерго» вводило временные отключения электричества, в том числе в Киеве. Удар по столице Украины дронами войска РФ наносили и 27 ноября. «Медуза» публикует фотографии, показывающие жизнь в Киеве во время отключений электроэнергии из-за российских ударов.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Из-за ограничений подачи электроэнергии было отключено городское освещение. 28 ноября 2024 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Покупатели в супермаркете в Киеве выбирают овощи при свете фонариков мобильных телефонов. 27 ноября 2024 года Oleksandr Klymenko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Покупатели в киевском супермаркете во время отключения электричества. 27 ноября 2024 года Oleksandr Klymenko / Укринформ / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Часть улиц в Киеве осталась без освещения из-за российских ударов по энергосистеме Украины. 28 ноября 2024 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Посетители кафе, продолжающего работать несмотря на отключение электричества. 28 ноября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жители Киева в кафе во время экстренного отключения электричества. 28 ноября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Житель Киева на прогулке с собакой во время отключения электричества. 28 ноября 2024 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

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