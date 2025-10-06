Reuters: НПЗ в Ленинградской области остановил крупнейшую установку переработки нефти после атаки украинских дронов. На ее ремонт уйдет около месяца

Нефтеперерабатывающий завод в Киришах (Ленинградская область) остановил установку первичной переработки нефти CDU-6 после атаки украинских дронов и пожара в ночь на 4 октября, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По данным собеседников агентства, установка имеет мощность 160 тысяч баррелей в день, что составляет около 40% общей перерабатывающей мощности завода. На ее восстановление, говорят источники, потребуется около месяца.

Вместе с тем завод возвращает в эксплуатацию другую установку первичной перегонки, поврежденную при атаке дронов в середине сентября. По словам собеседников Reuters, во время ремонта НПЗ будет работать на 70% за счет других установок, которые превысят свои номинальные мощности.

Предприятие «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области принадлежит «Сургутнефтегазу». Это один из крупнейших российских НПЗ. В 2024 году завод переработал 17,5 миллиона тонн нефти, что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в России.

В ночь на 4 октября в промзоне в Киришах, как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возникло возгорание после атаки беспилотников. Спустя полтора часа пожар, по словам Дрозденко, был потушен. Он не уточнил, был ли атакован завод и каков ущерб, но об атаке на НПЗ писали телеграм-каналы, ссылаясь на видео и фото с места удара дронов.

Украина регулярно наносит удары по энергетическим объектам в российских регионах — в основном, по НПЗ. Следствием этого стал начавшийся в России топливный кризис — возникший в том числе из-за повреждений установок первичной переработки нефти на заводах.

