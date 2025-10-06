«Коммерсант»: операторы связи просят упростить правила продажи сим-карт иностранным туристам

Российские операторы связи предложили министерству цифрового развития изменить закон о связи, упростив правила продажи сим-карт иностранным туристам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

Собеседники издания указали, что по действующим в данный момент правилам иностранным туристам крайне сложно приобрести сим-карту. Для этого им надо идти в банк, сдать биометрию, зарегистрироваться на «Госуслугах», и получить СНИЛС, что может занимать от часа (если банк и салон связи рядом) до нескольких дней. В итоге туристы предпочитают бесплатный Wi-Fi и не пользуются услугами в роуминге, на чем могли бы зарабатывать операторы.

Операторы предлагают Минцифры исключить из требований для туристов обязательную сдачу биометрии перед получением сим-карты, так как иностранцы уже сдают отпечатки пальцев и фото лица при въезде в РФ, а также ограничить срок владения сим-картой для туристов временем пребывания в России. То есть сим-карта после определенного срока будет деактивироваться

Речь идет именно об упрощении правил для туристов, а не мигрантов, подчеркнули источники.

По оценке одного из собеседников «Коммерсанта», если около половины туристов, посещающих Россию, получили бы сим-карты по упрощенной процедуре, они бы принесли операторам до 1,5 миллиарда рублей в год.

В Минцифры сообщили изданию, что находятся «в контакте с операторами связи, рассматриваются разные инициативы», однако конкретных решений еще нет.

По данным ФСБ РФ, в первом полугодии 2025 года Россию с туристическими целями посетили 629 тысяч иностранцев.

Ограничения на продаж сим-карт иностранцам были приняты в России в 2024 году. Тогда для покупки сим-карты ввели требования сдачи биометрии, регистрации на «Госуслугах» и оформления СНИЛС, а также ограничили количество номеров, которые можно зарегистрировать на одного иностранца.

Ужесточение правил продажи сим-карт стало одной из мер в отношении иностранных мигрантов, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году. В 2025 году ужесточение политики в отношении мигрантов продолжилось.

