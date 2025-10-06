Израиль выслал Грету Тунберг и еще 170 активистов, пытавшихся прорвать морскую блокаду и добраться до Газы

Власти Израиля депортировали шведскую активистку Грету Тунберг и еще 170 человек, которые в составе флотилии Global Sumud пытались прорвать морскую блокаду и добраться до сектора Газы на судах.

В число депортированных активистов, помимо Тунберг, вошли граждане ряда западных стран, включая Великобританию, Италию, Францию, Германию, США и другие, сообщил МИД Израиля. Активистов отправили в Грецию и Словакию.

В израильском МИД депортированных назвали «провокаторами». В то же время, как отметило ведомство, «все законные права участников этой пиар-акции были и будут полностью соблюдены». «Единственный инцидент насилия был связан с провокатором из [флотилии] ХАМАС—Сумуд, который укусил сотрудницу медицинской службы тюрьмы Кециот», — говорится в заявлении МИД.

Флотилия Global Sumud, в составе которой Грета Тунберг повторно отправилась в Газу после неудачной попытки сделать это в июне, состояла более чем из 40 судов. На них в Газу отправились более 430 активистов, которые заявляли, что намереваются доставить гуманитарную помощь.

В начале октября израильские военные перехватили все суда и задержали Грету Тунберг и других. После этого шведская активистка жаловалась на жестокое обращение. По ее словам, ей не хватало еды и воды, а кроме того, у нее появилась сыпь из-за того, что ее содержали в камере с клопами. Другие активисты рассказали, что видели, как Тунберг фотографировали, якобы заставляя ее держать какой-то флаг — судя по всему, флаг Израиля.

