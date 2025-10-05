Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина придерживаться ограничений по договору о ядерных вооружениях еще год после его истечения

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение президента России Владимира Путина продолжить придерживаться ограничений по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III), срок действия которого истечет 5 февраля 2026 года, «звучит как хорошая идея».

«Для меня это звучит как хорошая идея», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме, передает Reuters.

В конце сентября, выступая на заседании с членами Совбеза РФ, Путин заявил, что Россия готова продолжить придерживаться ограничений по договору СНВ. По словам Путина, Россия предлагает продлить договор еще на один год. При этом, добавил он, это станет возможным при условии, что США «будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания».

ДСНВ — это договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенный президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Договор ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. В 2021 году Владимир Путин и Джо Байден договорились продлить соглашение еще на пять лет.