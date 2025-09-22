Россия готова продолжить придерживаться ограничений по , срок действия которого истечет 5 февраля 2026 года, заявил Владимир Путин.

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — сказал президент на заседании с членами Совбеза РФ.

По словам Путина, Россия предлагает продлить договор еще на один год. При этом, добавил он, это станет возможным при условии, что США «будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания».

«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — заявил Путин.

Заявления Владимира Путина о ядерном вооружении как правило сводятся к угрозам. С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Кремль не раз допускал, что при определенных обстоятельствах может применить ядерное оружие. Помимо прочего, Россия пересмотрела ядерную доктрину, а также разместила боеголовки на территории Беларуси. Запад и Украина не раз обвиняли Россию в «ядерном шантаже».

Подробнее об СНВ-III

Через год между Россией и США истекает последний договор о контроле над ядерным вооружением. Смогут ли Трамп и Путин договориться? Кажется, в мире уже началась новая ядерная гонка

Подробнее об СНВ-III

Через год между Россией и США истекает последний договор о контроле над ядерным вооружением. Смогут ли Трамп и Путин договориться? Кажется, в мире уже началась новая ядерная гонка