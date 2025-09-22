Путин предложил США на год продлить договор СНВ — это главное соглашение о контроле над ядерным оружием
Россия готова продолжить придерживаться ограничений по договору СНВ, срок действия которого истечет 5 февраля 2026 года, заявил Владимир Путин.
«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — сказал президент на заседании с членами Совбеза РФ.
По словам Путина, Россия предлагает продлить договор еще на один год. При этом, добавил он, это станет возможным при условии, что США «будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания».
«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — заявил Путин.
Заявления Владимира Путина о ядерном вооружении как правило сводятся к угрозам. С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Кремль не раз допускал, что при определенных обстоятельствах может применить ядерное оружие. Помимо прочего, Россия пересмотрела ядерную доктрину, а также разместила боеголовки на территории Беларуси. Запад и Украина не раз обвиняли Россию в «ядерном шантаже».