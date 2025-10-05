МВД Грузии задержало пятерых человек, которые, по мнению властей, призывали к свержению власти. Задержания прошли во время и после протестов в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября.

Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе сообщил, что задержаны член партии «Единое национальное движение», бывший генпрокурор Муртаз Зоделава, член этой же партии Ираклий Надирадзе, генеральный секретарь партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, бывший замглавы Генштаба ВС Грузии Лаша Беридзе и оперный певец, основатель протестного движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе.

Им предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии. По этим статья им грозит до девяти лет лишения свободы, объявил замглавы МВД.

Вечером 4 октября полиция применила против протестующих, пытавшихся занять президентский дворец, слезоточивый газ. Среди пострадавших оказался Бурчуладзе, которого после этого увезли в больницу. Вскоре туда пришли силовики и забрали оппозиционера из больницы.

В Тбилиси вечером 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии, произошли протесты. Демонстранты сломали забор президентского дворца на улице Атонели (более известного как дворец Орбелиани) и проникли во двор. Между протестующими и полицией произошли столкновения. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Минздрав сообщил о госпитализации 21 сотрудника МВД и шести демонстрантов. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала происходящее у дворца Орбелиани фарсом и постановкой режима с целью дискредитировать мирные протесты.

Правящая в стране партия «Грузинская мечта», не дожидаясь их официальных итогов, объявила о своей победе на муниципальных выборах. По официальным данным ЦИК Грузии, явка по всей стране составила 40,93%, при этом самый низкий показатель по явке — в Тбилиси (31,08%). Комиссия также объявила, что на выборах мэров в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти победу одержали кандидаты от партии «Грузинская мечта».

Читайте также

В Тбилиси в день выборов протестующие попытались занять дворец президента. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ

Читайте также

В Тбилиси в день выборов протестующие попытались занять дворец президента. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ